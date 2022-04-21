Şevval ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Diyanet Şevval ayı tarihi

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Şevval ayı ve Şevval orucu tarihleri araştırma konusu oldu. Peki 2022 Şevval ayı ne zaman başlıyor? Şevval orucu ne zaman tutulur? İşte Şevval ayının önemi.

On bir ayın sultanı rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı.

30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, ayın sonunda büyük bir coşkuyla Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği Ramazan ayının hemen ardından ise Şevval ayı başlayacak.

İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan Şevval ayının 2022 yılında hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

Şevval ayında İslam Peygamberi Hz. Muhhamed'in (s.a.v) sünnetine uymak isteyenler, 6 gün oruç tutuyor.

Peki 2022 Şevval ayı ne zaman başlayacak? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayının önemi nedir? İşte 2022 Şevval ayı ve Şevval orucu başlama tarihi...

2022 Şevval ayı ne zaman?

Şevval ayı başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı Dini Günler Takvimi ile belli oldu.

Ramazan ayının peşinden gelen Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Şevval ayının ardından ardından Zilkade ayı gelecek.

Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacaktır.

Şevval orucu ne zaman tutulur?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

Farz olmayan bir ibadet olan olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulması tavsiye edilen bir oruçtur.

6 günlük oruç, Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır.

Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

Şevval orucu fazileti

Şevval ayında tutulan orucun manevi kazancı çok büyüktür.

Hz. Ebu Eyyub’dan (r.a.) dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse Ramazan-ı Şerif ayını oruçlu olarak geçirip arkasından Şevval ayında da 6 gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyam)

Vakit namazları ve Ramazan orucu gibi tüm ibadetlere başlarken niyet edilmektedir.

Şevval ayı orucuna başlarken de niyet etmek gerekmektedir. Bunun için İmsak vaktinde "Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucumu tutmaya" şeklinde niyet etmek yeterlidir.

