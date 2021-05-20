Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2021 Şevval ayı son günü..

Şevval ayı ne zaman bitecek sorusu bu ayda oruç ibadetini yerine getirenlerin merak konusu oldu. Peki 2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor? İşte o tarih..

İslam dünyası tarafından mübarek kabul edilen üç aylardan sonra gelen Şevval ayında da oruç tutuluyor.

Şevval, sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.

Hz. Peygamber'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" meâlindeki hadisi (Müslim, "Sıyâm", 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir.

Peki bu yıl şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval orucu için son gün ne zaman? İşte detaylar..

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

2021 yılında Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk gelmektedir.

11 Haziran'da ise Şevval ayı sona erecek.