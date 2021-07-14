Seyahate çıkacaklar dikkat! Otobüs bilet fiyatlarıyla ilgili yeni karar: Fiyat artışı...

Otobüs bilet fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek için, yeni bir karar alındı. Alınan kararın açıklanmasının ardından, "Bilet fiyatları değişti mi?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

Seyahatlere ilişkin, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar kaldırıldı.

Bunun akabinde yolculuk yapmak isteyenlerin sayısı, geçen yıla oranla arttı.

Bu sayının artmasının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından otobüs biletlerine ilişkin yeni bir karar alındı.

Karar Resmi Gazete'de yayınlanırken, "Bilet fiyatları değişti mi?" Hangi uygulamalar getirildi?" sorusu araştırılmaya başlandı.

BİLET FİYATLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Yol mesafesi 101-115 kilometre arası: 84 TL

Yol mesafesi 351-450 kilometre arası: 144 TL

Yol mesafesi 651-700 kilometre arası

MARMARAY VE BAŞKENTRAY 15 TEMMUZ'DA ÜCRETSİZ

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.