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- Şeyh Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Şeyh Mualla tarifi..
Şeyh Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Şeyh Mualla tarifi..
Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılan Şeyh Mualla, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Şeyh Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte meşhur Şeyh Mualla tarifi..
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 14:27
Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün şeyh mualla tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.
Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.
Şeyh mualla tarifini denemek isteyen seyirciler, gereken malzemeleri araştırmaya başladı. Peki Gelinim Mutfakta şeyh mualla malzemeleri nelerdir? Şeyh mualla nasıl yapılır? İşte tarifi..
ŞEYH MUALLA MALZEMELERİ
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2 adet yeşilbiber
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1 yemek kaşığı biber salçası
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1 yemek kaşığı domates salçası
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2 adet kapya biber
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1 adet kuru soğan
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3 adet patlıcan
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6 diş sarımsak
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1 bardak çeri domates
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1 su bardağı yeşil mercimek
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Yarım su bardağı haşlanmış nohut
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1 su bardağı zeytinyağı
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İsteğe göre baharat
GELİNİM MUTFAKTA ŞEYH MUALLA TARİFİ
- Patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve kızartma yapılacak şekilde doğrayın.
- Patlıcanları tuzlu suyun içerisine alın ve ortalama 30 dakika bekletin.
- Yeşil mercimekleri birkaç kez yıkayın. Ardından üzerini geçecek şekilde su ekleyin ve yarım saat bekletin.
- Domates, soğan ve biberleri yemeklik doğrayın.
- Mercimeği süzdükten sonra bir kabın içerisine alın.
- Üzerine doğranmış domates, soğan, biber, salça, sarımsak ve baharatları ekleyin.
- Daha sonra sıvı yağ ekleyin. İsteğe göre bu aşamada nar ekşisi de ilave edebilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştırın.
- Bir tencerenin içerisine hazırladığınız mercimekli harcın 1/3'ünü alın ve tencerenin dibine yayın.
- Harcın üzerine doğranmış patlıcanların yarısını dizin.
- Kalan harcın yarısını patlıcanların üzerine ekleyin ve yayın.
- Kalan patlıcanları aynı şekilde harcın üzerine dizin.
- Mercimekli harcın son kısmını da tencereye ekleyin. Üzerine 1.5 su bardağı su ilave edin.
- Tencereyi ocağa alın ve kaynayana kadar pişirin.
- Kaynamaya başladığında tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşe alın.
- Şeyh mualla yemeği suyunu çektiğinde hazır demektir. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.