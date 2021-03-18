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Şeyh Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Şeyh Mualla tarifi..

Şeyh Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Şeyh Mualla tarifi..

Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılan Şeyh Mualla, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Şeyh Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte meşhur Şeyh Mualla tarifi..