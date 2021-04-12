Seyidoğlu Gıda Yeni Fabrikasında Üretime Başladı

Seyidoğlu gıda yeni ürün çeşitleri ve kapasite artışı çalışmaları kapsamında yeni fabrikasını devreye soktu.

Seyidoğlu Gıda Yeni Fabrikasının Açılışını Yaptı

Seyidoğlu gıda yeni ürün çeşitleri ve kapasite artışı çalışmaları kapsamında yeni fabrikasını devreye soktu. 10 milyon TL yatırım ve 150 kişiye istihdam sağlayacak tesiste günde ortalama 15 ton üretim yapılacak. Bu tesisle birlikte 20 yeni ürün çeşidinin imalatına başlandığı bilgisini veren Genel Müdür Mehmet Göksu, “Pastandan reçel ve tahine, sütlü tatlılardan şerbetli ürünlere kadar 20 yeni ürün için modern bir tesise kavuştuk. Bu tesisle üretim kapasitemizi 2 katına çıkardık” diye konuştu.

Geleneksel lezzetlerin 65 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda Pandemi döneminde ertelenen yatırımlarına hız verdi. 400 ürün çeşidi ve 600 çalışanıyla üretim yapan Seyidoğlu Gıda, İstanbul Hadımköy’de inşaatı tamamlanan yeni fabrikasının açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Genel Müdür Mehmet Göksu, “8 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimiz ile daha önce hiç üretmediğimiz ürün gamlarında ve ihracata dönük üretim yapmayı planlıyoruz. İlk olarak pasta üretim bandı ile başlayan çalışmamız sırasıyla helva reçel üretim bandı, baklava tesisi ve endüstriyel üretim merkezimizin devreye girmesiyle tam kapasiteye ulaşacak. Halihazırda 8 bin metre kare olan kapalı üretim alanımızı 16 bin metrekareye günlük 20 ton olan üretimi de 35 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bu yatırımlarla birlikte ilave 150 yeni istihdam ve toplamda 10 milyon tl yatırım tutarına ulaşmış olacağız” dedi.

Yurtiçi ve Yurt Dışı Yatırımlarımız Devam Edecek

2021 yılında alt yapı ve modernizasyon yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Göksu, “Fabrika yatırımlarımızın yanı sıra üretimde tam otomasyona geçme, mağazalaşma ve ürün çeşidini artırma alanlarında yeni yatırımlar planladık. Afrika ve Avrupa için Lojistik merkezleri kurma ve Global bir gıda devi olma yolunda yatırımlarımız devem edecek” diye konuştu.