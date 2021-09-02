Seyrek ve ince telli saçları gürleştirmenin en basit 5 yolu

Seyrek ve ince telli saçları gürleştirmenin en basit 5 yolu

Seyrek ve ince telli saçlara sahip olan kadınlar, çok fazla masraf yapmadan saçlarını gürleştirmek istiyor. Saçlarını sağlıklı bir görünüme kavuşturmak isteyenler, bakım önerileri arıyor.

Bir kadın için saçları ve saçlarının güzel, bakımlı gözükmesi oldukça önemlidir ancak bunu sağlamak her zaman kolay olmayabilir.

Saç bakımına önem veren ancak çok fazla para harcamak istemeyenler ise ince ve seyrek saçlarını nasıl gürleştirebileceklerine dair bilgileri araştırıyor.

Basit ve etkili çözümlere başvurmak isteyenler, "İnce telli saçlar nasıl gürleşir?" sorusuna cevap veriyor.

Bunun birçok yolu var ancak her yöntem saç yapınıza uymayabilir ve daha farklı sorunları doğurabilir.

Bu nedenle dikkatli olmalı ve saç yapımıza uygun ürünleri kullanmalıyız. Peki, "İnce telli saçlar nasıl gürleşir?"

İNCE TELLİ SAÇLAR NASIL GÜRLEŞİR?

SAÇ BAKIM KREMİ

Saçlarınızın daha sağlıklı ve çok gözükmesini istiyorsanız, şampuanınızı destekleyen bir bakım kremi kullanın.

Onaran ve hacim veren saç bakım kremleri, saçların hafiflemesini sağlayarak daha dolgun gösterecek.

Saçlarınızı şampuanlarken saç diplerine masaj yapmak saçların ekstra dolgunlaşmasını sağlayabilir.

AŞIRI SICAK SU KULLANMAYIN

Saçlarınız için ideal su kullanımı aşırı sıcaktan ziyade daha ılık olanıdır. Bu sayede saçlarınız daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak su saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayı eritir. Bu nedenle sıcak su önerilmez.

FÖN MAKİNESİNİN AYARINI İYİ YAPIN

İnce telleri saçlar oldukça hassastır. Bu nedenle ekstra özen göstermeniz gerekebilir.

Saçlarınızı kuruturken fön makinesini orta ayarda çalıştırın. Saçlarınız hafif nemli kalsın.

SAÇINIZA ÇOK FAZLA UYGULAMA YAPMAYIN

Saçınıza çok fazla uygulama yaparsanız, yıpranabilir ve dökülebilir.

Saçı sıklıkla boyamak veya yanlış ürün kullanımı ince ve seyrek olan saçınızı daha fazla inceltebilir.

SAÇINIZI KISA KESTİRİN

Saçı kısa kestirmek daha dalgalı ve gür gözükmesini sağlar.