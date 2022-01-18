Sezonun En Trend Gümüş Kolye Modelleri

Zarif işçilikleri, göz alıcı görünümü ve şık duruşu ile gümüş kolyeler çok uzun yıllardır en beğenilen aksesuarlar arasında yer alıyor.

Hemen her kıyafet tarzına kolaylıkla uyum sağlayabilen gümüş kolye modelleri, modanın her dönem içerisinde yer almayı başarıyor. Aksesuar düşkünlerinin hem fiyat olarak uygun hem de görünüm olarak şık kolye modellerinden vazgeçememesinin bir nedeni daha var. Gümüş kolye tasarımları, tüm diğer aksesuarlardan daha çok çeşit ve ince işçilik içeriyor. Gümüş teller ya da levhalar kullanılarak oluşturulan birbirinden göz alıcı gümüş kolyeler bir aile yadigarı olarak uzun yıllar boyu kullanılabiliyor.

Gümüş kolye çeşitlerinin fazlalığı seçim yapmayı zorlaştırsa da kıyafet kombinlerine uyum sağlamada olağanüstü esneklik sunuyor. İnce ya da kalın zincirler, oval ya da keskin kesimler gümüş kolyeleri benzersiz ve özel kılıyor. Gümüş parlaklığı ve akıcılığı; gümüş kolye tasarımlarının karşı konulmaz ve benzersiz bir görünüşe sahip olmasına olanak sağlıyor. Hemen her dönem birbirinden farklı modellerle vitrinleri ve gerdanları süsleyen bu özel aksesuarlar için belirli bir yaş aralığından söz etmek de mümkün değil. Bebeklik, çocukluk, gençlik ya da ileri yaş dönemlerinde, farklı tasarımlarla kullanılagelen gümüş kolye modelleri, zamanın ötesinde bir şıklık vadediyor. Özellikle siyah ve beyaz gibi keskin ve soğuk renklerde giyinmeyi tercih edenler için en cazip aksesuarlar arasında yer alıyor.

Gümüş kolye tasarımlarında, el işçiliği ve detay çalışmaları dikkat çekiyor. Bu sezon en çok tercih edilen gümüş kolye modelleri ise şöyle:

Pırlanta Montür Asimetrik Işıltı Rose Renk Gümüş Kolye

Pırlanta işçiliği ile bezenmiş özel kübik yapıda pırıltılı taşları ve pembe altın kaplama 925 ayar gümüş yapısı ile sezonun en ilgi çeken gümüş kolye modelleri arasında yer alıyor. Birbiri ardına sıralanmış taşların akıcı görüntüsü, benzersiz bir dekolte tamamlayıcısı. Özellikle yaz akşamlarında davet ve özel buluşmalarda şıklığınızı tamamlayacak bu model, uygun gümüş kolye fiyatları nedeni ile yoğun ilgi görüyor. İstediğiniz uzunlukta tasarlanabilen kolye boyu sayesinde her yaş ve boy için son derece uygun bir model.

İtalyan Tasarım Bahar Senfonisi Flowers Gümüş Kolye

Mix taşların mükemmel uyumu ile oluşturulan bu tasarım, baharın saflığını ve güzelliğini boynunuza taşıyor. Rosegold kaplama ile renklendirilen gümüş kolye, gençler başta olmak üzere hemen her yaşın dikkatini çekeceğe benziyor. Ürünün ışıltılı sadeliğini ister gündelik kıyafetlerinizle isterseniz gece kıyafetleriyle kombinleyebilirsiniz. Boyundan dekoltenize uzalan beyaz narin çiçekli gümüş kolye tasarımı, dikkatleri üzerinize çekmenize neden olacak.

Pırlanta Montur Emerald Tektaş Gümüş Kolye

Kusursuz sadeliğin sembolü tektaş, Pırlanta Montur Emerald tektaş gümüş kollye ile şıklığınızı tamamlamaya geliyor. Etkileyici büyüklükte parlak taşı sayesinde dekoltenizdeki boşluğu etkileyici bir şekilde dolduracak, görenleri kendisine hayran bırakacak. Diğer tüm aksesuarlar arasında bu denli tercih ediliyor olmasının bir nedeni ise son derece uygun gümüş kolye fiyatları. Aynı büyüklükte farklı materyallere sahip kolyelere nazaran, bu etkileyici tasarıma uygun fiyatlarla sahip olmanız mümkün. Beyaz altın kaplama özel 925 ayar gümüş yapısı, hemen her kıyafetinizle mükemmel uyum yakalamanızı sağlayacak.

Ametist Moru Tria Damlalar Rose Renk Gümüş Kolye

Ametist taşının sakinleştirici etkisi ve özenli pırlanta işçiliğinin bir araya gelmesiyle oluşan model hem etkileyici hem de ekonomik aksesuarlar arasında yer alıyor. Özellikle bu sezona damgasını vuracak yumuşak hatlara sahip yapısı ile tüm gözlerin üzerinizde toplanmasını sağlayacak. Pembe altın kaplama kolye modelleri arasında özel bir yeri olan bu tasarım şıklığınızı kusursuz bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Renkli Salkımlar Rose Renk Flowers Gümüş Kolye

Biraz ışıltı biraz da zarafet arayanlar için oldukça ilgi çekici bir model. Sallantılı ve akıcı tasarımı ile zarif boynunuzun hem daha uzun hem de daha çekici görünmesini sağlayacak. Farklı taşların birlikteliğinden doğan model, rose gold kaplama görüntüsü sayesinde ışıltınızı da zirveye taşıyacak.

İtalyan Tasarım Soft Çiçekler Flowers Gümüş Kolye

Farklı özellik ve renkte taşların muhteşem uyumu ile çiçek bahçenizi teninizde hissedeceksiniz. Hem ışıltılı hem de son derece etkileyici bir gümüş kolye modeli olan tasarım enerjinizi yükseltecek. Hem spor hem şık kıyafetlerinizle muhteşem bir uyum yakalayabilir tüm bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz.