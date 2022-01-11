SGK 2022: Emzirme ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?

SGK 2022: Emzirme ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?

2022 yılı için SGK tarafından vatandaşlara verilen prim ve ödeneklerin tutarları da arttı. Peki emzirme ödeneği ne kadar, kaç Tl oldu? Kimler emzirme ödeneği alabilir? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneğinin 2022 yılındaki tutarı artırıldı.

Akabinde ise vatandaşlar arama motorlarında "emzirme ödeneği 2022 ne kadar, kaç TL? Emzirme parası kime verilir? Nereden nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır?" gibi sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Süt parası olarak da bilinen emzirme ödeneğine e-Devlet üzerinden başvurulabiliyor ve ödenek PTT üzerinden bizzat alınabiliyor.

Peki 2022 yılı emzirme ödeneği ne kadar, kaç lira oldu, şartları nelerdir? İşte konunun ayrıntıları...

EMZİRME ÖDENEĞİ 2022 NE KADAR?

Sosyal Sigortalar Kurumu yayımladığı genelgeyle emzirme ödeneği ya da halk diliyle emzirme parası 2022 yılında 316 TL olarak belirlendi.

EMZİRME ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI 2022

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için şu şartların sağlanması gereklidir;

Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır.

Süt parası ödemesi alacak annelerin doğum öncesindeki 8 hafta ve sonrasındaki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süreçte kesinlikle iş yerinden çalışmamaları gerekir.

Süt parası tarihi için doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmesi ve doğan çocukların kimlik kartlarının ilgili nüfus müdürlüklerinden çıkartılması gerekir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.