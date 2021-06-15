SGK sorgulama 2021: SGK kaydı nereden sorgulanır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşı olabileceğini duyurdu. Peki SGK kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Fahretitn Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların 15 Haziran'dan itibaren koronavirüs aşı randevusu alabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!'' açıklamasını yaptı.

Akabinde çalışan vatandaşlar SGK kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı. Peki SGK sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte SGK sorgulama ekranı 2021...

SGK KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK'ya kayıtlı olup olmadığınızı e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. SGK kaydınız; E-Devlet üzerinden 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.