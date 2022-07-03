Sıcak hava, Antalya sahillerini hareketlendirdi

Vatandaşlar ve turistler, Akdeniz'in serin sularında vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından olan ve yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de gözdesi haline gelen Antalya'da sıcak hava etkili oluyor.

Kentte etkisini gösteren sıcaklık nedeniyle hem vatandaşlar hem de turistler, soluğu sahillerde aldı.

Deniz suyu sıcaklığı 26 derece

Havanın 38, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Akdeniz'in serin sularının tadını çıkardılar

Tatilciler serinlemek için sık sık denize girerek Akdeniz'in serin sularının tadını çıkardı.

Bazı aileler ise sahilde çocuklarıyla oyun oynayarak zaman geçirdi. AA'nın haberine göre,gençlerden bir kısmı da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.