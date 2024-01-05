Sıcak hava tezgahları vurdu! Balık azalmaya başladı Son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle balık tezgahlarında azalma yaşanmaya başladı. Durumdan muzdarip olan balıkçılar ise "Balıklar soğuğa kaçmaya başladı" dedi.

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İHA

Son günlerde hava sıcaklıkları artmaya başladı...

Hava sıcaklıklarının artması ise tezgahlardaki balık çeşitliliğini vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Piri Reis Denizcilik verilerinden alınan bilgilere göre, Karadeniz’de en düşük deniz suyu 12 derede ölçüldü.

Hava sıcak, deniz suyu sıcak"

Balığın genellikle 6-7 derece soğukta lezzetli olduğunu ve hava sıcaklıkları sebebi ile balığın soğuk sulara kaçmaya başladığını belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, “Balık çeşitlerimiz biraz var ama deniz sıkıntılı.

Havalar sıcak, deniz suyu hala sıcak. Bu yüzden hamsi azaldı. Soğuğa gitmeye başladı. Diğer çeşit balıklarda az da olsa var. Ama öyle bir bolluk yok. Havaların soğumasını bekliyoruz.

Suyun soğuması ile birlikte bollaşacağını düşünüyoruz. Çünkü balık soğuk seviyor. Kar yağışının olmaması bizi etkiledi.

Denizde su sıcaklığı yüksek. Biraz daha düşmesi ve soğuması lazım. Balıklar soğuğa kaçmaya başladı. İlerleyen günlerde hava toparlarsa denizde de bereket bollaşır.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)