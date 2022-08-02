Sıcak havalar ne kadar daha devam edecek? 1 Ağustos 2022 Pazartesi....

Sıcak havalar ne kadar daha devam edecek? 1 Ağustos 2022 Pazartesi....

Kavurucu sıcaklar devam ederken, uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi. Öğle saatlerinde vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, hava durumu hakkında da gelişmeleri aktardı.

Sıcak havalar yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken, bunalan vatandaşlar ise hava durumuna ilişkin detayları araştırıyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının başlamasıyla her bölgede hızla artan sıcak hava, özellikle yaşlı ve çocuklar için tehlike oluşturabiliyor.

Bu nedenle uzmanlardan sık sık uyarılar geliyor...

Vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, belli saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini söylüyor.

Yazı seven ve deniz sefası süren vatandaşlar dışında da sıcaktan bunalanlar, "Sıcak havalar ne kadar daha devam edecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Sıcak havalar ne kadar daha devam edecek? İşte detaylar....

Sıcak havalar ne kadar daha devam edecek?

Uzmanlar mevsim itibariyle sıcak havaların bir süre daha devam edeceğini belirtirken, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının ise 11 Ağustos tarihi itibariye sona ermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü birçok bölge ve ilde öğlen saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış olmayan bölgelerde ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kaydediliyor.