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Sıcak havalarda araçta unutmamanız gereken eşyalar
Sıcak hava ve nem koşullarının birleşmesiyle birlikte otomobilinizde unuttuğunuz bazı malzemeler, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. İşte araçta bırakmamanız gerekenler listesi...
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 20:00
- Güncelleme : 05.08.2021 - 20:06
Yaz aylarında en çok yapılan hatalardan birisi de arabada ısı yükselmesi sonucu tehlike yaratabilecek şeyleri bırakmak...
Havasız ve sıcak ortam, çeşitli maddelerin ısınarak patlamasına yol açabilir. Bu nedenle park ettikten sonra ardınızda kalanlar oldukça önemli.
Peki araçta patlamaya neden olabilecek maddeler nelerdir?
BU MADDELERİ ARAÇTA UNUTMAYIN
İşte o tehlikeli maddelerden bazıları şöyle:
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Çakmak
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Dezenfektan
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Saç şampuanı
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Saç spreyi
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Kolonya
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Deodorant
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Parfüm
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Ayna
Cam içinde muhafaza edilen ürünler de sıcaklığın artmasıyla birlikte hava ve sıvının basıncı artar. Bu basınç yine belli bir değerin üzerine çıktığında camın kalitesine göre de olsa patlamaya neden olabilir.