Sıcak havalarda araçta unutmamanız gereken eşyalar

Sıcak hava ve nem koşullarının birleşmesiyle birlikte otomobilinizde unuttuğunuz bazı malzemeler, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. İşte araçta bırakmamanız gerekenler listesi...

Yaz aylarında en çok yapılan hatalardan birisi de arabada ısı yükselmesi sonucu tehlike yaratabilecek şeyleri bırakmak...

Havasız ve sıcak ortam, çeşitli maddelerin ısınarak patlamasına yol açabilir. Bu nedenle park ettikten sonra ardınızda kalanlar oldukça önemli.

Peki araçta patlamaya neden olabilecek maddeler nelerdir?

BU MADDELERİ ARAÇTA UNUTMAYIN

İşte o tehlikeli maddelerden bazıları şöyle:

Çakmak

Dezenfektan

Saç şampuanı

Saç spreyi

Kolonya

Deodorant

Parfüm

Ayna

Cam içinde muhafaza edilen ürünler de sıcaklığın artmasıyla birlikte hava ve sıvının basıncı artar. Bu basınç yine belli bir değerin üzerine çıktığında camın kalitesine göre de olsa patlamaya neden olabilir.