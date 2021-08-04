Sıcak havalarda içinizi serinletecek karpuzlu 3 tarif

Bunaltıcı havaların en çok tercih edilen meyvesi karpuzla, birbirinden farklı lezzetler hazırlayarak içinizi ferahlatmaya ne dersiniz?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle buz gibi yiyecekler tüketmek istiyoruz. Böyle durumlarda buz gibi sulu bir karpuza kimse ‘hayır’ diyemez. Karpuzu sadece peynir eşliğinde yemenin ötesine taşımak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız bu tarifler sayesinde damaklarınızı şenlendirebilir, sevdiklerinizi küçük sürprizlerle şaşırtabilirsiniz. İşte, büyük küçük herkesin beğenisini toplayacak karpuzlu tarifler…

KARPUZLU LİMONATA TARİFİ

Malzemeler

- 1 dilim karpuz

- 2 adet limon

- 2 yemek kaşığı şeker

- Taze nane

- Buz

Yapılışı

Limonların suyunu sıkıp kabuklarını içerisine atın. Ardından şekeri, naneyi ve buzları ekleyip biz süre yoğurun. Bu şekilde buzdolabında 2-3 saat kadar bekletin.

Buzdolabında soğumuş karpuzdan bir dilim kesin ve çekirdeklerini ayıklayıp püre haline getirin. Hazırladığınız limon bazlı karışımı süzüp, karpuz püresiyle karıştırın. Soğuk suyla kıvamını ayarladıktan sonra bol buzla birlikte servis edin.

ROKALI KARPUZ SALATASI TARİFİ

Malzemeler

- 3 su bardağı çekirdeksiz karpuz

- ½ su bardağı ufalanmış beyaz peynir

- ½ bağ roka

- ½ küçük kırmızı soğan

- 2 yemek kaşığı balzamik sirke

- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 tutam tuz

Yapılışı

Karpuzları küp küp doğrayıp buzdolabında soğutun. Rokayı elinizle iri parçalara ayırın ve yarım ay şeklinde incecik doğradığınız kırmızı soğanla karıştırın. Ardından içerisine karpuzları da ekleyip salata tabağına alın.

Üzerine beyaz peyniri ufalayın. Balzemik sirke, zeytinyağı ve tuzu bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirerek servis edin.

VANİLYA AROMALI KARPUZLU DONDURMA

Malzemeler

- 4 dilim karpuz

- 1 tatlı kaşığı bal

- ½ tatlı kaşığı vanilya özütü

- 100 ml hindistancevizi suyu (tercihen)

Yapılışı

Karpuz dilimlerinin çekirdeklerini ayıklayın ve mutfak robotuna ekleyin. Ardından bağlayıcı özelliğe sahip balı, vanilya özütünü ve Hindistan cevizi suyunu ilave edip robotta çekin.

Hazırladığınız dondurma karışımını kalıplara döküp çubuklarını batırın ve buzlukta 5-6 saat kadar dondurun. Buz gibi lezzetli dondurmalarınızı sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin.

Afiyet olsun...