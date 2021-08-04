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- Sıcak havalarda içinizi serinletecek karpuzlu 3 tarif
Sıcak havalarda içinizi serinletecek karpuzlu 3 tarif
- Özel İçerik
- 04.08.2021 - 13:34
- Güncelleme : 04.08.2021 - 13:39
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle buz gibi yiyecekler tüketmek istiyoruz. Böyle durumlarda buz gibi sulu bir karpuza kimse ‘hayır’ diyemez. Karpuzu sadece peynir eşliğinde yemenin ötesine taşımak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız bu tarifler sayesinde damaklarınızı şenlendirebilir, sevdiklerinizi küçük sürprizlerle şaşırtabilirsiniz. İşte, büyük küçük herkesin beğenisini toplayacak karpuzlu tarifler…
KARPUZLU LİMONATA TARİFİ
Malzemeler
- 1 dilim karpuz
- 2 adet limon
- 2 yemek kaşığı şeker
- Taze nane
- Buz
Yapılışı
Limonların suyunu sıkıp kabuklarını içerisine atın. Ardından şekeri, naneyi ve buzları ekleyip biz süre yoğurun. Bu şekilde buzdolabında 2-3 saat kadar bekletin.
Buzdolabında soğumuş karpuzdan bir dilim kesin ve çekirdeklerini ayıklayıp püre haline getirin. Hazırladığınız limon bazlı karışımı süzüp, karpuz püresiyle karıştırın. Soğuk suyla kıvamını ayarladıktan sonra bol buzla birlikte servis edin.
ROKALI KARPUZ SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı çekirdeksiz karpuz
- ½ su bardağı ufalanmış beyaz peynir
- ½ bağ roka
- ½ küçük kırmızı soğan
- 2 yemek kaşığı balzamik sirke
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 tutam tuz
Yapılışı
Karpuzları küp küp doğrayıp buzdolabında soğutun. Rokayı elinizle iri parçalara ayırın ve yarım ay şeklinde incecik doğradığınız kırmızı soğanla karıştırın. Ardından içerisine karpuzları da ekleyip salata tabağına alın.
Üzerine beyaz peyniri ufalayın. Balzemik sirke, zeytinyağı ve tuzu bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirerek servis edin.
VANİLYA AROMALI KARPUZLU DONDURMA
Malzemeler
- 4 dilim karpuz
- 1 tatlı kaşığı bal
- ½ tatlı kaşığı vanilya özütü
- 100 ml hindistancevizi suyu (tercihen)
Yapılışı
Karpuz dilimlerinin çekirdeklerini ayıklayın ve mutfak robotuna ekleyin. Ardından bağlayıcı özelliğe sahip balı, vanilya özütünü ve Hindistan cevizi suyunu ilave edip robotta çekin.
Hazırladığınız dondurma karışımını kalıplara döküp çubuklarını batırın ve buzlukta 5-6 saat kadar dondurun. Buz gibi lezzetli dondurmalarınızı sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin.
Afiyet olsun...