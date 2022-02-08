Sıcak mekan arayanlar dikkat! Kafelerde ısıtıcılar ücretli mi oldu? Açılış ve saat fiyatı gündemde...

Sıcak mekan arayanlar dikkat! Kafelerde ısıtıcılar ücretli mi oldu? Açılış ve saat fiyatı gündemde...

Sosyal medyada paylaşılan bir kafedeki "ısınma ücreti" vatandaşların gündemine oturdu. Açılış ve saatlik fiyatı da dikkat çekti. Peki artık mekanlarda ısıtıcılardan para mı alınacak?

Elektriğe gelen zam, esnafı zorluyor...

İşletmeciler ise kar etmenin yeni yollarını aramaya başladı.

Elektrik faturalarındaki artışla birlikte bazı kafelerin ısıtıcalara saatlik ücret koymaya başladığı iddia edildi.

ISINMANIN SAATİ 3.9 LİRA

Bir kafede çekilen ısıtıcının fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Nerede çekildiği belli olmayan görüntüyle ilgili adeta yorum yağdı.

Elektrikli soba üzerine açılış ve saat ücreti yazıldı. Açılış fiyatı 2,99 lira olan ısıtıcının saati de 3,99 lira.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Fotoğrafla ilgili yorum yapan vatandaşların bazıları, esnafın da zor durumda olduğunu belirterek uygulamayı normal karşılarken, bazıları da faturaların yükselmesinin bedelinin müşteriye ödetilmesini yanlış buldu.

İşte tartışmalara neden olan o fotoğraf...