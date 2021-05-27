Erzurum'da sıcaklıklar nedeniyle kuruyan Oltu Çayı'nda, balıklar kıyıya vurmaya başladı. İtfaiye ekipleri balıklar için su takviyesi yaptı.

Kargapazar Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı kurudu. Çayın kurumasıyla birlikte balık ölümleri başladı. Bunu fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

12 TON SU DÖKÜLDÜ

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çayın geçtiği dere yatağına itfaiye araçları ile 12 ton su döktü.

Bölge sakinlerinden Mehmet Ulvi Öztaş, balık ölümlerini engellemek için su takviyesi yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Her canlının yaşama hakkı vardır. Yıllar sonra ilçemizin ortasından geçen Oltu Çayı'nın bu mevsimde kuruduğuna şahit olduk. Çay özellikle bu aylarda yatağına sığmaz taşardı. Kuruyunca içinde yaşayan balıklar gibi birçok canlı zor anlar yaşıyordu.

Sıcaklık nedeniyle kuruyan Oltu Çayı'na su takviyesi VİDEO





"ONLARA NEFES OLMAK İÇİN.."

Onlara nefes olmak için, çayın içine tankerlerle su taşıyan itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bu sene iklim kurak geçti. Yağış azalınca sıcak havanın etkisiyle buharlaşma fazla olunca dereler kurumaya başladı. Yağmur yağmazsa bir süre sonra sudaki balıklar gibi, insanlar da çaresiz kalabilir."



