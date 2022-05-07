Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor

Güzel haber geldi… Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artacak… Hafta başından itibaren ise mevsim normalleri civarına çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalar sonra iyi haberi verdi…

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Kısa süreli yağış alacak yerler

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı olacak bölgeler

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği belirtiliyor.

Rüzgar en fazla orta kuvvette esecek

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

5 günlük rapor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük rapor ise şu şekilde: