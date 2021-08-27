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- Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor
Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 18:53
- Güncelleme : 27.08.2021 - 19:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sıcaklık uyarısı geldi.
MGM'nin son verilerine göre; sıcaklıklar yarından itibaren ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yaptı.
"HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR"
Açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
SICAKLIK HARİTASI
Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti.
Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.