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    Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 18:53
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 19:03
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    Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sıcaklık uyarısı geldi.

    MGM'nin son verilerine göre; sıcaklıklar yarından itibaren ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü  sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yaptı.

    "HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR"

    Açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

    SICAKLIK HARİTASI

    Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor #1

    Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti.

    Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor #2

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