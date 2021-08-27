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Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor

Sıcaklıklar yarından itibaren artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak.