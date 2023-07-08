Sıcaktan bunalan hayvanların imdadına Van Gölü yetişiyor Türkiye'nin genelinde canlılar, hava sıcaklıklarının artması ile zor şartlarda yaşıyor. Güneydoğu ve Doğu'da ise sıcaklıkların 46 dereceye kadar arttığı görülüyor.

AA Artan sıcaklıklara karşı bunalar hayvanlar için çobanların da bir çözümü var. Van'da çobanlar, havanın ısınmasıyla sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanları serinletmek için Van Gölü'nde yüzdürüyor. Gevaş ilçesinde çobanlık yapanlar, büyükbaş hayvanlarını göl kıyısındaki bölgelerde otlatıyor. Çobanlar, Akdamar Adası'nın karşı kıyılarında gün boyu besledikleri hayvanların, sıcaklığın arttığı saatlerde de serinlemeleri için Van Gölü'ne girmesini sağlıyor. Sıcaklıklarda hayvanlar bir süre Van Gölü'nün serin sularında kalıyor Bir süre suda kaldıktan sonra gölden çıkarılan hayvanlar, tekrar otlatılarak sahiplerine teslim ediliyor.