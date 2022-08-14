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    Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi'ne akın etti

    40 metre yükseklikten dökülen sularıyla yazın ziyaretçilerini serinleten Girlevik Şelalesi, doğal güzelliğiyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.
    • 14.08.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 09:40
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    Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi'ne akın etti

    Yurt genelinde sıcak havalar etkisini artırıyor.

    Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesiyle birçok vatandaş, serinlemenin yollarını arıyor.

    Öte yandan yaz tatilini değerlendirmek isteyenler, turist gezileri gerçekleştiriyor.

    Turistler yoğun ilgi gösteriyor

    Erzincan'ın 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

    40 metre yüksekten dökülen sularıyla her mevsim beğeni toplayan şelale, yazın serin havasıyla dikkati çekiyor.

    Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi'ne akın etti VİDEO


    Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi ne akın etti #1

    Sıcaktan bunalan tatilciler rotayı şelaleye çevirdi

    Kentte termometrelerin 40 metreyi göstermesinin ardından, yaz ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar şelaleye akın etti.

    Kışın tamamen donan sularıyla büyük ilgi gösterile şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

    İHA'nın aktarımına göre; Girlevik Şelalesi'ne gelenler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

    Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi ne akın etti #2

    "Ailece piknik yaptığımız yer"

    Ziyaretçiler, “Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Herkesi Girlevik Şelalesine davet ediyoruz” dedi.

    Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi ne akın etti #3

    Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi ne akın etti #4

    Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi ne akın etti #5


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