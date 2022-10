Şifa duası okunuşu ve anlamı! En etkili şifa ayetleri nelerdir?

Allah'tan sağlık ve afiyet dilemek isteyen vatandaşlar, "Şifa duası okunuşu ve anlamı nedir? En etkili şifa ayetleri nelerdir? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Yaşanabilecek her türlü sağlık problemlerinden kurtulmak ve sağlığa en yakın zamanda kavuşabilmek için şifa duası okunur.

Şifa duası okunarak Yüce Allah'a sığınılır. Kur'an-ı Kerim'de de hastalıktan korunma, hastalıktan kurtulma ve hastalığa iyi gelen şifa duaları ile ayetleri bulunmaktadır.

Hastalıktan kurtulma duası denildiğinde ise hiç şüphesiz akla ilk gelen, Peygamber Efendimizin okuduğu şifa duasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu şifa duası, hadis kaynaklarında önemli bir yer tutar.

Peki şifa duası nedir, nasıl okunur? En etkili şifa ayetleri nelerdir? İşte detaylar…

Şifa duası okunuşu ve anlamı

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Sağlık için okunacak dua ve anlamı

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina

Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Sağlık ve şifa için okunacak dua ve anlamı

Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu

Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun." (İbn Hanbel, IV, 217)

Cebrail Aleyhisselam’ın şifa duası ve anlamı

Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke

Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Peygamber efendimizin şifa duası ve anlamı

Hz. Peygamber, bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake

Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

Kur'an'da geçen şifa ayetleri

Şifa için okunan bazı ayetler şunlardır:

Tevbe Sûresi, 14. Ayet

Yunus Sûresi, 57. Ayet

Nahl Sûresi, 69. Ayet

İsrâ Sûresi, 82. Ayet

Şuarâ Sûresi, 80. Ayet

Fussilet Sûresi, 44. Ayet