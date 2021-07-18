Şifresiz yayın sürprizi! Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şifresiz yayın sürprizi! Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray- PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2 ön eleme turundan başlama hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın köklü kulübü PSV Eindhoven ile mücadele verecek.

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak Galatasaray-PSV maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal sarı kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Peki Galatasaray-PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Avrupa yolunda kritik bir öneme sahip olan PSV-Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...

GALATASARAY-PSV İNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme mücadelesinde, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Spor Smart ve TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacağı kritik mücadele, Philips Stadı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Öte yandan D-Smart, Kurban Bayramı boyunca tüm abonelerine ücretsiz ve şifresiz olarak yayın imkanı sunacak. Ayrıca kullanıcılar D-Smart GO uygulamasıyla da maçı izleyebilecek.

GALATASARAY-PSV MAÇININ BİLETLERİ 18 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKACAK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.