Sigara içmek haram mıdır? Sigaranın dini hükmü...

Her yıl 9 Şubat günü "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlanıyor. Sigara içmenin dini yükümlülüğü de merak ediliyor. Peki sigara içmek haram mıdır? İşte Diyanet'in yanıtı...

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yapılan araştırmaya göre tütün ürünleri, akciğer kanseri başta olmak üzere kanserler, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi birçok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Sigaranın sağlığa zararlarının yanı sıra İslam dinine göre hükmü de ağır.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım” ifadelerine yer verdi.

Bu konuda sigara kullanan vatandaşlar da "Sigara haram mıdır" sorusuna yanıt arıyor.

Peki sigara içmek haram mıdır, Diyanet ne diyor? İşte yanıtı...

SİGARA İÇMEK HARAM MIDIR?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır.

Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez.

Bazı alimler; sigaranın "tahrimen/harama yakın mekruh” olduğunu söylemişlerdir.

Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.

ALİ ERBAŞ: SİGARA HARAMDIR

İlacı olan ve destekle bırakılması tavsiye edilen sigara için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan da çarpıcı bir açıklama geldi.

Erbaş, sigaranın haram olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günün anlam ve önemine binaen bir paylaşım yapan Erbaş, “Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor.” dedi.

Erbaş, “Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım.” diye de ekledi.