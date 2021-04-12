Sigara, nargile dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Diyanet yanıtladı..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan durumlar araştırılıyor. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar, 'Sigara ve nargile dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi?' sorusuna yanıt arıyor.

İslam alemi açısından büyük önem arz eden on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelip çatmasıyla birlikte orucu bozan durumlara ilişkin araştırmalar da hız kazandı.

Bu mübarek ayda kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, özellikle sigara kullanımı, sigara dumanı gibi durumların oruç üzerindeki etkisini sorguluyor.

Peki, sigara ve nargile dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelirse oruç bozulur mu, kaza gerekir mi? İşte, Diyanet'in açıklaması..

SİGARA, NARGİLE DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Orucu bozan haller konusunda kesin ve doğru bilgiyi öğrenebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaları dikkate almak gerekmektedir.

Oruçluyken istemsizce sigara ve nargile dumanına maruz kalan vatandaşlar, bu durumun orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Bu nedenle Diyanet, bu konuda bir açıklama getirmiştir.

Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması şu şekildedir:

''Orucun temel unsuru; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için oruçluyken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer."





KAZA GEREKİR Mİ?

Oruçluyken bilerek sigara içmek, orucu bozmakta ve kaza gerektirmektedir. Ancak kişi başka birinin içmiş olduğu sigara dumanına maruz kalırsa, oruç bozulmadığından kaza edilmesine gerek kalmamaktadır.

Kısaca oruçlu bir kimsenin, sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmaması gerekmektedir.