Maliyet ve kur zammı! Sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları listesi 2021

Maliyet ve kur zammı! Sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları listesi 2021

Sosyal medyada çıkan sigara zammı iddiaları sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara içen vatandaşlar, "Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Zam haberlerinin ardından sigara fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu merak edilirken konuyla ilgili son dakika açıklaması da geldi.

Sigara tüketicileri, BAT, JTI, Philip Morris sigara markalarının güncel fiyat listesini merak ediyordu.

Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.

Söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17,50 olurken, en pahalı sigara ise 21.50 TL'yi gördü.

Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammıda yapılacaktır" dedi.

Sağlığa zararlı olmasına rağmen tütün ürünü kullananlar, 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? İşte, 2021 güncel sigara fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

PHİLİP MORRİS

Marl.. Edge: 19 TL

Marl.. Touch: 20 TL

Marl..: 21 TL

Par..: 21,50 TL

Par.. Midnight Blue: 20,50 TL

Mur..: 19 TL

Mur.. Blu: 18 TL

La..: 18 TL

Ches..: 17,50 TL

L..: 17,50 TL JTI

Win.. Slender: 16 TL

Win.. Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Win..: 17 TL

Ca.. Slender: 15,5 TL

Ca.. Rework: 16 TL

Ca..: 16 TL

Mon.. Slender: 15,50 TL

Mon..: 15,5 TL

L.. 15 TL

BAT

Ke..: 16 TL

Ke.. D-Range: 16 TL

Rot..: 15.50 TL

Vic..: 16,00 TL

Pa..: 16,00 TL

Te.. 2000: 15.50 TL

Te.. 2001: 15.50 TL

Sa..: 16 TL

Sa.. 216: 16 TL

Ma..: 16 TL

(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)