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- Maliyet ve kur zammı! Sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları listesi 2021
Maliyet ve kur zammı! Sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları listesi 2021
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 08:54
- Güncelleme : 08.12.2021 - 09:26
Zam haberlerinin ardından sigara fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu merak edilirken konuyla ilgili son dakika açıklaması da geldi.
Sigara tüketicileri, BAT, JTI, Philip Morris sigara markalarının güncel fiyat listesini merak ediyordu.
Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.
Söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17,50 olurken, en pahalı sigara ise 21.50 TL'yi gördü.
Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammıda yapılacaktır" dedi.
Sağlığa zararlı olmasına rağmen tütün ürünü kullananlar, 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? İşte, 2021 güncel sigara fiyat listesi...
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHİLİP MORRİS
-
Marl.. Edge: 19 TL
-
Marl.. Touch: 20 TL
-
Marl..: 21 TL
-
Par..: 21,50 TL
-
Par.. Midnight Blue: 20,50 TL
-
Mur..: 19 TL
-
Mur.. Blu: 18 TL
-
La..: 18 TL
-
Ches..: 17,50 TL
-
L..: 17,50 TL
JTI
-
Win.. Slender: 16 TL
-
Win.. Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
-
Win..: 17 TL
-
Ca.. Slender: 15,5 TL
-
Ca.. Rework: 16 TL
-
Ca..: 16 TL
-
Mon.. Slender: 15,50 TL
-
Mon..: 15,5 TL
-
L.. 15 TL
BAT
-
Ke..: 16 TL
-
Ke.. D-Range: 16 TL
-
Rot..: 15.50 TL
-
Vic..: 16,00 TL
-
Pa..: 16,00 TL
-
Te.. 2000: 15.50 TL
-
Te.. 2001: 15.50 TL
-
Sa..: 16 TL
-
Sa.. 216: 16 TL
-
Ma..: 16 TL
(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)