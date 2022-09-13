Sigara tirkayileri zam oranını araştırmaya başladı. Sigara içmekten vazgeçemeyenler, "Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam ne zaman gelecek?" sorularını gündeme getirdi.

Sigara sağlık için oldukça zararlı ancak milyonlarca insan içmeden duramıyor...

7-70'e kadar birçok kişi sigara bağımlısı ve sigaraya ödenen paralar her geçen gün artıyor.

Sigara bağımlılarını üzen haber ise zamlar. Enflasyon oranları nedeniyle sigaraya gelen zamlar, bağımlıları üzmeye başladı.

Bunun üzerine sigara kullanan vatandaşlar tarafından "Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek?" soruları en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

Peki, "Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek?" İşte yanıtı...

Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek?

Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, sigarada 2022 yılı içinde toplamda 10 TL’ ye kadar ulaşan zamlardan sonra 1,5 liralık bir zammın beklendiğini belirtti. En son temmuz ayında 2 TL’lik bir fiyat artışı yaşanmıştı.

Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş konuya dair açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir gruba ait sigaraya zam geldi, 1,50 kuruş" şeklinde paylaşımda bulundu.

Buna göre bir grup sigaralara paket başına 1,5 lira zam geleceği tahmin ediliyor.

En ucuz sigara hangisi?

Temmuz ayında yapılan sigara zammından sonra en düşük sigara fiyatı Japan Tobacco International (JTI) 27,5 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı 30 TL’yi görüyor.