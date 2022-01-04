Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? 2022 yeni sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? 2022 yeni sigara fiyatları listesi

ÖTV maktu tutarlarına yüzde 47,40 oranında zam yapılmasının ardından güncel sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Peki sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte 2022 güncel sigara fiyatları listesi.

Her yıl olduğu gibi sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve maktu vergi oranları bu yıl da düzenlendi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı, 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı.

Gelen yeni zamla birlikte sigara şirketleri de yeni fiyat listelerini açıklamaya başladı. İlk olarak Philip Morris grubuna ait sigaraların yeni fiyat listesi paylaşıldı.

Akabinde tütün ve tütün mamullerini kullanan vatandaşlar, sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldiğini araştırmaya başladı.

Peki sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? En ucuz sigara ne kadar? İşte 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

SİGARAYA NE KADAR, KAÇ TL ZAM GELDİ?

Paket başı 4 lira zam gelirken en ucuz sigara 21.50 TL'den, en pahalı sigara da 25.00 TL'den satışa sunuldu.

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

PHILIP GRUBU

Marl ED: 23.00 TL

Marl To: 23.00 TL

Marl: 25.00 TL

Parl: 25.50 TL

Parl MID: 24.50 TL

Mur: 23.00 TL

Chst: 21.50 TL

Lrk: 22.00

LM: 21,50

(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)