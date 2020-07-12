Yavrularının olduğu yuvaya 1 metrelik yılan giren sığırcık kuşu, verdiği mücadeleyi kaybetti.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Merkezi’nde sığırcık kuşu 1 metrelik yılanla mücadele etti.

Uzuntarla mevkisinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi’ndeki kuş yuvalarından birine 1 metre uzunluğunda damlalı su yılanı girdi.

ÖNCE YAVRUSUNU YEDİ

Yılanı fark eden sığırcık kuşu, yavrularını ve yumurtalarını korumak için yılanla mücadele etmeye başladı. Sığırcık kuşunun altında bulunan yumurta ve yavrulara saldıran yılan ise önce bir yavruyu ağzına aldı.

DAKİKALARCA GAGALADI

Yavrusunu yılanın ağzında gören sığırcık kuşu, dakikalarca yılanı gagalayarak yavrusunu kurtarmaya çalıştı. Yuvayı gözlemlemek için yerleştirilen kameraya yansıyan anne yavru ile yılanın mücadelesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Sığırcık kuşunun yılanla mücadelesi kameralara yansıdı - VİDEO







Görüntülerde, yavruları için hayatını tehlikeye atan anne sığırcık kuşu, yuvaya giren yılan ile dakikalarca çırpınarak mücadele ediyor. Sığırcık kuşunun saldırılarına rağmen, yılan ise ağzına aldığı yavruyu yutmaya çalışıyor.

2 YUMURTA 1 YAVRU YEDİ

Sığırcık kuşunun saldırılarına aldırış etmeyen damlalı su yılanı ise ağzına aldığı 2 yumurta ve bir yavru kuş ile 45 dakikanın sonunda yuvadan hızla ayrılıyor. Anne sığırcık kuşu ise kalan yumurtalar ve yavruları ile yuvada kalmaya devam ediyor.



