Sosyal medya platformlarında ve karakter analizi yapan kişilerden adını sıklıkla duyduğumuz "sigma kuralları" aslında tam olarak neyi ifade ediyor? işte sorunun cevabı...

Son zamanlarda sosyal medya diliyle hayatımıza yeni kelimeler ve yeni terimler girmeye başladı. Lügatımıza giren kelimelerde biri de sigma kuralları oldu.

Sosyal medyada adını mizah dolu esprilerde sıkça duyduğumuz sigma kuralları birçok insanın ilgi odağı haline geldi.

Bir dizi kurallar listesinden oluşan bu kavram, pek çok insan tarafından merak ediliyor. Peki sigma kuralı ne demek? Hangi kurallardan oluşur? İşte tüm bu soruların cevabı...

Sigma nedir

Sigma, Yunan alfabesinde yer alan 24 harften 18'incisidir.

Her zaman sözlerle değil, eylemlerle cevap veren sigma, genelde erkek tiplerine verilen Alfa ve Beta sıfatlarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Amacı oluşturduğu farklı stratejiler ile rakipleri şaşırtmak olan sigma kuralları 6 taneden oluşsa da zamanla bu kural sayısında artış meydana geldi ve değişiklikler gösterdi.

Sigma kuralları nedir

Sigma kurallarının net bir sayısı olmadığı gibi sürekli olarak liste değişiklik göstermektedir. Bu sebeple sigma kurallarının net bir sayısı yoktur.

1) Asla ikinci hamleni karşı tarafa belli etme.

2) Her zaman sözlerle değil, eylemlerle cevap verin.

3) Sıkı değil, akıllıca çalışın.

4) Göz teması kurduğun kişiden gözlerini o ayırmadan ayırma.

5) Vaktinizi boşa harcayan insanları hayatınızdan çıkarın.

6) Sizi takdir eden yoksa, kendinizi takdir edin.

7) Irkçı ve önyargılı insanlardan uzak dur.

8) Yavaş konuşun, hızlı düşünün.

9) Karakterinizin kaderiniz olduğunu asla unutmayın.

10) Asla kimseye tam olarak güvenme.