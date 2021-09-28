Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar? İşçinin hakkını yiyen yandı!

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar? İşçinin hakkını yiyen yandı!

Her çalışanın mutlaka sigortasının yapılması gerekirken bazı işverenler ise bunu yapmaktan kaçınıyor. Peki, "Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar?" İşte detaylar...

Çalışanların en büyük güvencesi sigorta olurken, bazı işverenler ise bu sigortayı yapmaktan kaçınıyor.

İşverenlerin bazıları işçileri sigortalarını yaptıklarına dair kandırarak, sigortasız çok uzun süre çalıştırabiliyor.

Ancak çalışanların sigortasının yapılması işverenlerin en büyük sorumluluklarından birisidir.

İşçiler böyle bir durum karşısında bazen sessiz kalırken, bazen ise haklarını aramak için harekete geçiyor.

Sigortasız çalışan ve bu durumu sonlandırmak isteyenler ise "Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı, ne kadar? İşte detaylar..

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI NE KADAR?

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası şu şekilde;

Defter tutmakla yükümlü olan işverene sigortasız işçi çalıştırdığı için (1 yıl için 1 sigortalı) toplam 38 asgari ücret karşılığı para cezası,

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işverene ise sigortasız işçi çalıştırdığı için (1 yıl için 1 sigortalı ) toplam 32 asgari ücret karşılığı para cezası,

Defter tutmakla yükümlü olmayan işverene sigortasız işçi çalıştırdığı için (1 yıl için 1 sigortalı) toplam 29 asgari ücret karşılığı para cezası,

İş yerlerinde 1 ay boyunca sigortasız işçi çalıştıran işverene, işe giriş bildirgesinden iki, aylık prim hizmet belgesinden iki olmak üzere 4 asgari ücrete denk gelen ceza verilir.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KİŞİ NASIL İHBAR EDİLİR

Sigortasız işçi çalıştırma ihbarı ALO 170 aranarak ya da internet sitesi üzerinden online olarak da yapılabilir.