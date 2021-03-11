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    Siirt'in şifalı suyu romatizmaya iyi geliyor

    Siirt’in Pervari ilçesindeki çeşmeden su içenlerin hastalıklarına derman buldukları belirtildi. Suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiği iddia edildi.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 11:40
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    Siirt'in şifalı suyu romatizmaya iyi geliyor

    Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşme, hastaların akınına uğruyor.

    Yer altından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri, birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi.

    Asırlardır akan çeşmeden su içen hastaların şifaya kavuştuğunu belirten köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yazın soğuk, kışın ise sıcak akan çeşmeden su içen romatizma hastalarının şifa bulduklarını ve suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiğini söyledi.

    "ROMATİZMA DİYE BİR ŞEY KALMAZDI"

    Ayhan, “Şifalı su eskiden hatırlıyorum dedelerimiz, annelerimiz anlatmışlar eskiden katır vardı. Katırla buraya gelerek bunun toprağını çamur haline getirerek vücutlarına sürüyorlardı. Daha sonra sıcak suyla yıkanıyordu ve sonra romatizma diye bir şey kalmazdı. Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu suyu görsün. Bu şifalı suyun turizme kazandırılmasını istiyorum. Hem suyu içerek faydası var. Kışın sıcak, yazın soğuk bunun çok faydası var. Herkesi bu suyu içmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

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    "HERKESİ BURAYA BEKLİYORUZ"

    Akan suyun birçok ağrılara iyi geldiğini ve şifalı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Savaş, yetkililerin şifalı suyu turizme kazandırılmasını istediğini söyledi.

    Savaş, “Bu şifalı sudur. Herkesi bekliyoruz bu şifalı suya. İçilebiliyor, vücutta yıkanabiliyor, sağlığa iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyor ve herkesi buraya bekliyoruz.” diye konuştu.

    Siirt in şifalı suyu romatizmaya iyi geliyor #2

    Siirt in şifalı suyu romatizmaya iyi geliyor #3

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