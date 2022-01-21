Baykan ilçesinde kar tatili verilen öğrenciler, tahtadan yaptıkları kızakla kaydı. Öğrencilerin kar sevinci ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçerken, Siirtli çocuklar yağan karın keyfini çıkardı.

Baykan'da okulların kar sebebiyle tatil olmasını değerlendiren çocuklar bir araya geldi.

Tahtadan yaptıkları kızaklar ve poşet üzerinde kayarak eğlenceli zaman geçiren çocuklar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

"KEŞKE HER GÜN KAR YAĞSA"

Kar yağmasına çok sevindiklerini belirten Sarsılmaz, "Baykan ilçesindeki ormanlık alanı kayak pistine çevirdik. Burada kayarak karın keyfini çıkarıyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Keşke her gün kar yağsa." dedi.

Siirtli çocuklar kar keyfi yaşadı ViDEO

"UZUN ZAMAN SONRA KAR YAĞDI, ÇOK MUTLUYUZ"

Oytun Tiken de uzun zamandır kara hasret kaldıklarını anlatarak, "İlçeye uzun zaman sonra kar yağdı, çok mutluyuz. Arkadaşlarımla kayıyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde de kar yağar ve böyle kayak yaparız. Çünkü çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.