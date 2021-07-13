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    Siirtli, uçan arabasının seri üretimi için destek bekliyor

    Çocukluk hayali olan uçan araba yapma hayalini geçen yıl etraftan topladığı parçalarla gerçekleştirmeye başlayan 47 yaşındaki Burhan Canpolat, seri üretime geçmek istiyor.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 13:09
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    Siirtli, uçan arabasının seri üretimi için destek bekliyor

    Siirt'te yaşayan 47 yaşındaki Burhan Canpolat, hayaline büyük bir adım attı.

    Küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kuran Canpolat, bir süre sonra kolları sıvadı.

    Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.

    1 YILDA YAPTIĞI UÇAN ARABA, 2 DENEMEDE DE BAŞARILI

    Yaklaşık 1 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, ikinci denemede de aracını uçurmayı başardı.

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    "SERİ ÜRETİMİ İÇİN YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUM"

    Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, yetkililerin kendisine destek sağlandığı takdirde aracını daha da geliştireceğini söyledi. Hayalindeki arabayı ikinci kez uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Canpolat, "Uçan arabamızın ikinci test uçuşunu yaptık. Uçuşumuz başarılı oldu. Seri üretimi için yetkililerden destek bekliyorum.” dedi.

    Siirtli, uçan arabasının seri üretimi için destek bekliyor #2

    Siirtli, uçan arabasının seri üretimi için destek bekliyor #3

    Siirtli, uçan arabasının seri üretimi için destek bekliyor #4

    Siirtli, uçan arabasının seri üretimi için destek bekliyor #5

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