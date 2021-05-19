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- Siirt'te akrep tarafından sokulan kadın için tekne ve helikopter harekete geçti
Siirt'te akrep tarafından sokulan kadın için tekne ve helikopter harekete geçti
Jandarma tarafından tekne ve helikopterle hastaneye yetiştirilen akrebin soktuğu kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- AA
- 19.05.2021 - 17:39
- Güncelleme : 19.05.2021 - 17:46
Siirt'teki Ormanardı köyü kırsalında fıstık bahçesinde çalışan Hükümet Sadak, akrep sokması sonucu yaralandı.
Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi sonucu Sadak, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden tekneyle karşıya geçirilerek Bostancık köyü mevkisinde jandarma ekiplerine teslim edildi.
HELİKOPTER DESTEĞİ ALINDI
Siirt'ten havalanan helikopterin de bulunduğu yere ulaşması sonucu Sadak, getirildiği kent merkezinde ambulansa nakledildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.