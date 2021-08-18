Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, Baykan ilçesinde açılan portatif yüzme havuzu ile çocuklar serinledi.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde portatif havuz açıldı.

ÖĞRENCİLER SICAK HAVADA SERİNLEDİ

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Obuz, açılışta öğrencilere bone dağıttı.

Yüzme antrenörleri eşliğinde serinliğe kulaç atan öğrenciler, sıcak havada serinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Siirt'te çocuklar için portatif havuz yapıldı-Video

YÜZLERCE ÇOCUK YÜZME ÖĞRENECEK

Kaymakam Tunç, havuzdan yüzlerce çocuğun istifade edeceğini belirterek, "Çocuklarımız eskiden derelerde, akarsularda, nehirlerde öğrendikleri yüzmeyi şimdi kurallarıyla, kaideleriyle bu havuzda öğrenecekler." dedi.

"HEM YÜZECEĞİZ, HEM DE SERİNLEYECEĞİZ"

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Ali Mirhan Ceylani yüzme imkanına kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

"Şu an hepimiz yüzmeyi öğrenmeye başladık. Çok sevinçliyiz." diyen Ceylani, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Avşin Ağırman "Havalar çok sıcak. Buraya gelip hem arkadaşlarımızla eğleneceğiz, hem yüzeceğiz hem de serinleyeceğiz." diye konuştu.

Bedirhan Dalgacı da ilçede yüzme havuzuna kavuştukları için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Burada herkes mutlu. Kursumuzun olduğu günlerde buraya gelip eğleneceğiz." ifadelerini kullandı.