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- Siirt'te kar yağışı, eğitime engel olamadı
Siirt'te kar yağışı, eğitime engel olamadı
- İHA
- 24.02.2021 - 14:17
- Güncelleme : 24.02.2021 - 14:25
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat'ta kademeli olarak köy okullarında yüz yüze eğitimi başlattı.
Eğitimin başlamasıyla Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyü Taşlı mezrasında yaşayan öğrenciler, köyde bulunan okulda yüz yüze eğitim alabilmek için binbir zorluğa göğüs gerdi.
Öğrenciler, eğitimlerinden geri kalmamak için patpat olarak bilinen tarım aracına binerek kar ve tipiye rağmen okullarının yolunu tuttu.
ŞARTLARA RAĞMEN OKUL YOLUNU TUTTULAR
Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyü Taşlı mezrasında yaşan öğrenci velileri, çetin geçen kış şartlarına rağmen çocukların derslerinden geri kalmamaları için derslere gidip geldiklerini söyledi.
"ÖĞRENCİLER OKULA GİTMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYOR"
Veliler, "Çocuklar her gün gidiş ve dönüş için saatlerce yürüyor. Bazen tarım aracıyla gittikleri de oluyor. Tehlikeli olmasına rağmen öğrenciler okula gitmenin sevincini yaşıyor." dedi.