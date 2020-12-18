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    Siirt'te küçük çocuklar, boş arazide cemaatle namaz kıldı

    Boş bir alana seccadelerini seren 3 çocuğun cemaat yaparak namaz kılması, görenleri duygulandırdı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 16:54
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 16:59
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    Siirt'te küçük çocuklar, boş arazide cemaatle namaz kıldı

    Siirt'te bulunan Doğan Mahallesi’ndeki boş bir arsada bir araya gelen 3 çocuk seccadelerini yere serdi.

    Kendi aralarında cemaat yapan çocukların namaz kılma anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

    ARKADAŞLARININ ARKASINDA SAF TUTTULAR

    Çocuklardan biri imam olurken arkadaşları da arkada saf tutarak namaz kıldı.

    Siirt'te küçük çocuklar, boş arazide cemaatle namaz kıldı VİDEO


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    Çocukların bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

    Siirt te küçük çocuklar, boş arazide cemaatle namaz kıldı #1

    Siirt te küçük çocuklar, boş arazide cemaatle namaz kıldı #2

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