Boş bir alana seccadelerini seren 3 çocuğun cemaat yaparak namaz kılması, görenleri duygulandırdı.

Siirt'te bulunan Doğan Mahallesi’ndeki boş bir arsada bir araya gelen 3 çocuk seccadelerini yere serdi.

Kendi aralarında cemaat yapan çocukların namaz kılma anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

ARKADAŞLARININ ARKASINDA SAF TUTTULAR

Çocuklardan biri imam olurken arkadaşları da arkada saf tutarak namaz kıldı.

Siirt'te küçük çocuklar, boş arazide cemaatle namaz kıldı VİDEO







TAKDİR EDİLDİ

Çocukların bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.



