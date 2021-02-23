Siirt’te sıcak hava ile birlikte yılanlar da ortaya çıktı

Kent merkezine bağlı Sağırsu köyünde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Siirt'te havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.

Hemen her gün yılan gördüklerini belirten Sağırsu köyü sakinleri, birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını söylüyor.

Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini aktaran Ahmet Yıldız, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR

Yıldız, "Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. İki gündür çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanların akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz.'' dedi.