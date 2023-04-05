Siirt’te ters laleler açtı: Koparmanın cezası 244 bin TL

Nisan geldi, havalar yavaştan ısınmaya başladı…
Siirt’te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen 'ters lale'ler açtı.
244 bin 315 TL para cezası verilecek
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bu yıl ters laleleri koparanlara verilecek para cezasını açıkladı.
Buna göre laleleri koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 244 bin 315 TL para cezası uygulanacak.
20 gün yaşıyor
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açtı. Sıcak havalarla birlikte topraktan filizlenen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle insanlarımız, bu konuda çok dikkat etmelidir. Ters lale bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir. Biz de bu değerimize sahip çıkmalıyız.