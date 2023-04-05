Siirt’te ters laleler açtı: Koparmanın cezası 244 bin TL Endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen 'ters lale'ler açmaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ters laleleri koparanlara 244 bin 315 TL ceza uygulanacağını açıkladı.

DHA

Nisan geldi, havalar yavaştan ısınmaya başladı…

Siirt’te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen 'ters lale'ler açtı.

244 bin 315 TL para cezası verilecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bu yıl ters laleleri koparanlara verilecek para cezasını açıkladı.

Buna göre laleleri koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 244 bin 315 TL para cezası uygulanacak.

20 gün yaşıyor

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: