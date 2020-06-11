Siirt'te yaşayan çocukların voleybol keyfi

Bir araya gelen çocuklar, mahallelerinde atıl araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Siirt'in Afetevler Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, evlerinin yakınındaki boş araziye kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden voleybol sahası yaptı.

Sahaya karton döşeyerek düşme anında dikenlerden korunmaya çalışan çocuklar, alanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak voleybol oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyor.

"ELİMİZDEN BU KADAR GELDİ"

Çocuklardan 13 yaşındaki Nursen Oysal, koronavirüs sürecindeki kısıtlamada evde sıkıldıklarını söyledi.

Dışarıya çıktıklarında keyifli vakit geçirmek için arkadaşlarıyla mahalledeki boş arazide voleybol sahası yapmaya karar verdiklerini anlatan Oysal, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarımızla kullanılmayan araç lastikleriyle voleybol sahası, 2 odun yardımıyla file yaptık. Dikenler ayaklarımıza batmasın diye kartonları da sahanın içine kurduk. Elimizden bu kadar geldi. Bize güzel bir park yapılmasını istiyoruz."





"YENİ BİR SAHA İSTİYORUZ"

Kenan Sercan (10) ise virüs nedeniyle normalleşme sürecinde de maske takarak oyun oynadıklarını belirterek, "Mahallemizde oyun alanları yetersiz olduğu için lastiklerle etrafını çevirerek voleybol sahası yaptık. Arkadaşlarımızla buraya gelerek oyun oynuyor, hoşça vakit geçiriyoruz. Bize yeni bir saha yapılmasını isteriz." dedi.

Fırat Oysal (12) da, emek vererek yaptıkları sahada voleybol oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.