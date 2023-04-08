Siirt'te yılın sadece 20 günü yaşayan 'ağlayan gelin' çiçeği, köylüler tarafından korunuyor Halk arasında ağlayan lale olarak bilinen ters laleler, yılın sadece 20 günü yaşıyor. Çiçeği görenlerin koparması durumunda 244 bin 315 TL para cezası uygulanıyor.

İHA

Baharın müjdeleyicisi çiçekler açmaya başladı.

Endemik türler açısından zengin olan Türkiye'de, 10 bine yakın endemik bitki türü bulunuyor.

Bu bitkilerin 3 bini tehdit altında olması nedeniyle koparıldığı takdirde para cezası uygulanıyor.

O çiçeklerden biri de Siirt'te halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters lale.

Koparmanın cezası 244 bin 315 TL

Çiçeği koruma altına alan köylüler, bitkinin yaşaması için mücadele ediyor.

Bitkiyi koparmanın cezası ise adeta araba fiyatında. Yılın sadece 20 günü yaşayan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 TL para cezası uygulanılıyor.

"Bu çiçeklerin daha iyi korunması lazım"

Bu çiçek türünün her yerde bulunmadığını söyleyen Köy muhtarı Abdulaziz Araz, şöyle konuştu:

Bu nazik bir çiçektir. Çok güzel bir çiçektir ve her yerde bulunmuyor. Buralarda var, sadece 20 gün yaşıyor. Biz köylüler olarak bu çiçeği koruyoruz. Kimse kopartmasın diye nöbet tutuyoruz. Bu bölgede nadir görülür. Burası Pervari’ye bağlı Erkent Köyü. Ben de köyün muhtarıyım. Çiçeklerimize sahip çıkıyoruz. Bu çiçeklerin daha iyi korunması lazım. Çiçeklerin etrafına daha iyi bir tel örgü örülmesi lazım. Daha sonra yasaktır diye bir levhanın tel örgülere yapıştırılması lazım kimse kopartmasın dokunmasın diye. Biz bunu istiyoruz.

"Hem köylüler hem de gelen misafirler bu çiçeğe dokunmasınlar"

Ters lale çiçeğinin devlet tarafından korunma altına alındığını ifade eden Şehmus Behçet isimli köylü, ters laleyi köylüler olarak da koruyacaklarını belirtti.

Behçet, şu ifadeleri kullandı:

Bir çiçeğin kopartılmasının cezası resmiyete 244 bin 315 TL’dir. Hem köylüler hem de gelen giden misafirler bu çiçeğe dokunmasınlar, korusunlar. Biz Herekul Dağları'ndan bu çiçeğin tohumlarını çocuklarımız için getirip toplu mezarlığımıza ektik. Bu çiçek bizim için çok önemlidir. Bu çiçeklerimize bundan sonra da bakacağız. Köylüler olarak nöbet tutuyoruz. Biz devamlı olarak bakıyoruz çiçeklerimize. Ben herkese sesleniyorum. Nerde olursanız olun çiçeklerimize iyi bakın.

"Başlarında nöbet tutuyoruz"

Devlet tarafından korunma altına alınan ters laleyi kimse kopartmasın diye başlarında nöbet tutuklarını söyleyen Ramazan Bağış isimli köylü ise şöyle konuştu: