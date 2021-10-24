Sıkıntı anında hangi dua ve ayetler okunur

İmtihan için geldiğimiz bu dünyada, karşılaştığımız bazı sıkıntılar yüreğimizi daraltabilir. Sıkıntı ve üzüntü veren bu iç sıkılmalarından rahatlamak için okunacak tüm duaları sizler için derledik...

Peygamberimiz (SAV)'in “Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.” (Buharî) hadisine baktığımızda, şer görünen şeyin aslında bizler için hayırlı olabileceği de görülebilmektedir.

Bu yüzden Allah'ın bizleri sınamış olduğu imtihan karşısında asla isyan etmemeli ve tam tevekkül (teslimiyet) halinde Allah'ın ipine sarılarak tüm dert ve sıkıntılara karşı sabır göstererek dua edilmelidir.

Peki sıkıntılı anlarımızda hangi duaları etmeliyiz?

İnsanın kalbini sıkıntıdan arındıran en özel ve etkili yöntem, anlamını idrak ederek Kuran-ı Kerim okumaktır. Kuran-ı Kerimde bulunan ve sıkıntılara karşı insanı en çok rahatlatan sure ise İnşirah suresidir. İnşirah, kelime anlamıyla da rahatlamak, ferahlamak' anlamına gelir. Gün içerisinde 7 defa İnşirah Suresi okumanın kişinin kalp sıkıntılarını gidereceği yönünde bazı bilgiler bulunmaktadır.

Rivayetlere göre 5 vakit namazın arkasından okunabilecek olan İnşirah suresi işleri kolaylaştırır.

Üzüntülü bir anda ise feraha çıkılır. Göğüs darlığı yaşayan bir kimse ya da hastalık bulunan kişi bu sureyi okumaya sürekli devam ederse Allah (c.c) o kimseyi hastalıktan korur.

Sıkıntıya ve derde düşmüş kimselere rahatlık verdiği bilinen İnşirah Suresi, sıkıntı anında okunabilecek en etkili dualardan biridir. Kuran-ı Kerim'deki İnşirah suresinin Arapça ve Türkçesi ise şu şekildedir:

1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada'na 'anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa'na leke zikreke 5- Feinne me'al'usri yüsra 6- İnne me'al'usri yüsra 7- Feiza ferağte fensab 8- Ve ila rabbike ferğab.

İNŞİRAH SURESİNİN ANLAMI

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Sûre, adını Allah Resûlü’nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen birinci âyetteki olaydan almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. (Resûlüm!) Senin (Kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için) göğsünü açıp genişletmedik mi? [bk. 6/125; 20/25; 39/22]

2-3. Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan yükünü senden indir(ip hafiflet)medik mi?

4. Senin namını da (dünya ve âhirette) yükseltmedik mi?

5. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır.[1]

7. O halde (bir iş ve ibadeti bitirip) boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe/ibadete) koyul.

8. Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et (O’na sarıl ve O’ndan iste).

SIKINTI ANINDA OKUNACAK AYETLER

Hz. Peygamber s.a.v buyuruyor: "Şu üç şeyi söyleyen, Allah'ın kendisine yardım etmediği ve başlarına gelen musibeti daha iyisiyle telafi etmediği kimse yoktur. Birincisi; İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.(Allah'tan geldik Allah'a döndürüleceğiz.) İkincisi; Allahümme curni fi musibeti(Allah'ım bu musibette bana ecir ver) üçüncüsü; Ve ehlifni hayran minha; (Allah'ım başıma gelen sıkıntıyı daha güzeliyle telafi et). Bu üç şeyi söyleyip de o üzüntü içerisinde kurtulmayan kimse yoktur.

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.” (Kehf Suresi 10. Ayet)

“Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.” (Â’raf, 7/126)

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse Müminler, yalnız Allah’a güvensinler.” (Tevbe suresi 51. ayet)

“Kullara karşı Allah bana yeter, mahlûklara karşı Hâlik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana O yeter ki O bana kâfî gelir. Bana Allah yeter, O ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O yüce Arşın sâhibidir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

SALÂT-I TEFRİCİYE DUASI

Bu salât meşhur olup sıdk ve ihlas ile devam edildiğinde kişi bir hastalık, zorluk, sıkıntı ile karşılaştığında sıkıntıların kalkması, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olduğu rivayet edilir. İmam Kurtubi her gün 41 veya 100 defa okumaya devam eden kimsenin, zaman içerisinde sıkıntısı gider, işi kolaylaşır, içi nurlanır, itibarı artar, hali güzelleşir, rızkı bollaşır, ona hayır kapıları açılır… demiştir. Muratların bu salât sebebiyle çabuk gerçekleşmesi dolayısı ile Salât-ı Nâriye denmiştir. Amellerin niyetlere göre olması sebebiyle, sayı ile okunamasa bile, anlamını idrak ederek, sıkıntı ve murad anında bu dua ihlaslı bir şekilde okunabilir.

Okunuşu: Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek.

Anlamı: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun”

SALÂTI MÜNCİYE DUASI

Bu salât'ın sıkıntıların kalkmasında, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olduğu bazı rivayetlerde karşımıza çıkmaktadır.

Okunuşu: “Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat, inneke alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı: “Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.”