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Sıla’dan babasına veda
Sıla Gençoğlu, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu'nu İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı.
- 29.11.2022 - 16:54
- Güncelleme : 29.11.2022 - 17:17
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce beyin kanaması geçirdi,
Baba Gençoğlu, tedavi gördüğü İzmir'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Şarkıcının babası için bugün Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Sevgilisi yalnız bırakmadı
Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı.
İHA’nın haberine göre cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları da katıldı.
Şarkıcı Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı VİDEO
Toprağa verildi
Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.