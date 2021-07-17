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Şile’de bayram tatili yoğunluğu

Şile’de bayram tatili yoğunluğu

Tatilciler plajda denize girerek sahilin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar da piknik yaparak bayram tatilinde keyifli anlar yaşadı. Şile’deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.