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    Şile’de bayram tatili yoğunluğu

    Tatilciler plajda denize girerek sahilin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar da piknik yaparak bayram tatilinde keyifli anlar yaşadı. Şile’deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 14:23
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    Şile’de bayram tatili yoğunluğu

    Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul’da tatil yapmayı tercih eden vatandaşların tercihi Şile oldu.

    İstanbul’un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile’ye gelen tatilciler denize girerek sahilin tadını çıkardı.

    Bazı vatandaşlarsa plajda güneşlenerek sıcak yaz günlerini fırsata çevirdi.

    DENİZ VE PİKNİK KEYFİ

    Sahilin yanı sıra ailece piknik yapanların da bulunduğu Şile’deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.

    Şile’de yaşayan Ömer Akan, “Şile’de bayram yoğunluğu düne nazaran gayet iyi, İstanbullular gelmeye başladı. Bayram tatili dolayısıyla memlekete gitmeyenler, İstanbul’a yakın olması nedeniyle Şileye geliyorlar. Plajda yüzmek istemeyenler tercih ediyor” diye konuştu.

    Şile’de bayram tatili yoğunluğu VİDEO

    Şile’de bayram tatili yoğunluğu #1

    Şile’de bayram tatili yoğunluğu #2

    Şile’de bayram tatili yoğunluğu #3

    Şile’de bayram tatili yoğunluğu #4

    Şile’de bayram tatili yoğunluğu #5

    Şile’de bayram tatili yoğunluğu #6

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