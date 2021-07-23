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    Şile'de denize girmek yasaklandı mı? Yetkililer uyardı!

    Şile'de denize girmek isteyen vatandaşlar için son dakika açıklaması Şile Kaymakamlığı tarafından yapıldı. Vatandaşlar Şile'de denize girmek yasaklandı mı? merak ediyor. İşte son durum...
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 11:31
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    Şile'de denize girmek yasaklandı mı? Yetkililer uyardı!

    Şile'de meydana gelen boğulma vakaları nedeniyle bölge kaymakamlığı tarafından son dakika kararı alındı.

    Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

    Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

    Kaybolan 3 kişiden 2'inin cesedine ulaşıldı. Diğer 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

    ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

    Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ilçede, denize girmek yasaklandı.

    Şile Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Bölgedeki güvenlik tedbirleri de artırıldı.

    Yasağın ne zaman biteceğine dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

    Şile de denize girmek yasaklandı mı? Yetkililer uyardı! #1

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