Muhtarlığın ailesinde bir gelenek haline geldiğini söyleyen İstanbul'un en yaşlı muhtarı Şafak Keskin, "Karşımda kimse dayanmıyor" dedi.

İstanbul’un Şile ilçesindeki Avcıkoru köyünde yaşayan 80 yaşındaki Şafak Karakeskin, babasından miras kalan muhtarlık görevini sürdürüyor.

İstanbul'un en yaşlı muhtarı olarak tanınan Karakeskin, mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Köylüler ikna etti

Yaklaşık 20 yıldır muhtarlık görevini yapan Karakeskin, muhtarlığın ailesinde bir gelenek haline geldiğini belirtti.

İHA'nın aktarımına göre; kendisinden önce kardeşlerinin, amcalarının, babasının da uzun yıllar aynı köyde muhtarlık yaptığını, sıra kendisine geldiğinde ise köylülerin kendisini muhtar olmaya ikna ettiğini söyledi.

Şile'nin 80 yaşındaki muhtarı: Seçimde oyların tamamını aldım ViDEO

"Muhtarlığı bıraksam da ben her şeyle ilgilenirim"

Şafak Karakeskin, “Tayyip Bey'le beraber 20-25 senedir muhtarım. Neden muhtar olmak istedim? 20 sene benim babam muhtarlık yaptı. 20 sene kardeşim yaptı. Arada bir dönem bir akrabamız yaptı. Biz Kafkaslar'dan gelen bir akrabayız. O biraz asabiydi beğenmediler. Ondan sonra ‘illa sen ol’ dediler. Ben de böyle her şeyle ilgilenen biriyim. Çok fazla siyasetçiyim. Ben artık bu dönem inşallah bırakacağım. Ama ekstradan Allah bana bir böyle lütuf edip sağlık verirse onu da bilemem ama bırakmayı düşündüm. İnşallah köyüm için güzel olan her şey olur. Yani muhtarlığı bıraksam da ben her şeyle ilgilenirim. Herkes benden memnun. Ben onları seviyorum. Onlar da beni seviyorlar.” dedi.

"Köyümü ortada da bırakmam"

Karakeskin devamında, “Muhtar her şeyle ilgili olmalı. Çok ılımlı, çok sabırlı olmalı. Eleştirilere de açık olmalı. Onun için çok sabırlı olmalı. Vallahi muhtarlığı 20-25 senedir, Tayyip Bey ile beraber yapıyorum. Ne devlet dairelerinde ne bir yerde hiçbir problemim olmadı. Allah razı olsun hepsi ile son derece uyumluyuz. Şu an da Süleyman Soylu’ya istediğim zaman telefon açıp istediğimi söyleyebiliyorum. Ama bakarım kimse muhtarlığı yapamaz, köyümü ortada da bırakmam yani. Seçim olsa eğer istemediğin bir kimseyi koyarlarsa bana da ‘illa ol’ derlerse yeniden olabilirim. Şu anda 80 hane falan var. Geçtiğimiz seçimde oyların tamamını aldım. Başka bir yere vermediler. Başka aday yok. Karşımda kimse dayanmıyor.” diye konuştu.