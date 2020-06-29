Hayvan yetiştiriciliği yapan Emrah Çevik'in çiftliğinde dünyaya gelen kuyruksuz buzağı, görenleri şaşırtıyor.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Uzuncaburç Mahallesi'ndeki çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emrah Çevik’in, 3 gün önce ineği buzağıladı.

Buzağının dünyaya kuyruksuz geldiğini fark eden Çevik ise şaşkınlık yaşadı.

"KUYRUKSUZ AMA SAĞLIĞI YERİNDE"

Çevik,12 yıldır besicilik yaptığını ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Buzağının sağlığının yerinde olduğunu belirten Çevik, "İneğimiz 3 gün önce gece saatlerinde sancılandı ve doğum yaptı. Hanım, ahıra bakmaya gitti ve buzağıyı görmüş. Kuyruksuz olduğunu görünce şaşırmış. Bana da haber verince ben de baktım. Buzağı kuyruksuz ama sağlığı yerinde, annesini emiyordu. Sabah olunca veteriner arkadaşlara telefon açarak durumu anlattım. Kuyruksuz olarak doğum olabileceğini söylediler." diye konuştu.

Silifke'de inek, kuyruksuz buzağı yavruladı