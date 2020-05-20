Silinen veriler nasıl geri getirilir

EaseUS Data Recovery Wizard ile veri kayıplarının önüne geçmek kolayca mümkün olabilmektedir.

EaseUS Data Recovery Wizard Veri Kurtarma

Bilgisayarlar son derece fazla gelişme gösteren teknolojik aletlerdir. Hatta yalnızca bilgisayarlar değil aynı zamanda tabletler, telefonlar da aynı yeniliklerden nasiplenen cihazlardır. Her geçen gün daha farklı yeniliklerin ortaya çıkması insanları şaşırtsa da bilgiyi depolama konusunda bu cihazlar hem iş hem de özel hayatta büyük bir önem taşımaktadır.

Verilerinizi sürekli olarak depoladığınız bu cihazlarda bazen yaşanan sorunlar nedeni ile veri kaybı yaşama durumu söz konusu olur. Bu durumda da çeşitli yöntemlerle bu verileri geri getirmek mümkün olmaktadır.

Silinen Hangi Veri Nasıl Geri Getirilir?

Kişiler gerek iş yaşamlarında gerekse günlük hayatlarında bazen veri saklamak durumunda kalabiliyorlar. Bu veriler bir iş dokümanı olabileceği gibi bir fotoğraf ya da bir video da olabilir. Ancak bu veriler zamanla kullanıcı hatası ile ya da donanımsal sorunlar nedeni ile kaybolabilir. Ancak bu dosyaları ve dokümanları silmiş olsanız dahi geri getirmek mümkündür.

Öncelikle ne tür verilerin kurtarılabileceğini bilmeniz gerekiyor. Bu veriler resim dosyaları, müzik dosyaları, belge, video ve daha birçok dosya olabilir. Kısacası istenilen her formatta dosyanın kurtarılması mümkündür.

Veri Kurtarmak İçin Ne Yapılabilir?

Veri kurtarmak için birkaç basit işlem yapmanız gereklidir. Ancak öncelikle veriyi hangi hafıza birimi üzerinden kurtaracağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bu işlem için Windows ya da MAC yüklü bir bilgisayar kullanabilirsiniz. Kurtarılacak olan birime karar verildiyse EaseUS Data Recovery Wizard yazılımını bilgisayarınıza indirmelisiniz. Yazılımı bilgisayarınıza kurduktan sonra kurtarma işlemine başlayabilirsiniz. Her adımı titizlikle takip ettikten sonra kolaylıkla istenilen bilgiyi kurtarma şansınız olacaktır.

EaseUS Data Recovery Wizard Kurma

Programı bilgisayarınıza indirdiyseniz adım adım kurma işlemini tamamlayabilirsiniz. İndirilen dosyanın üzerine tıklandığında karşınıza bir pencere gelecektir. Bu dosya için onaylama tuşu Evet’e tıklamanız gerekiyor. Sonrasında Türkçe dil seçeneğini seçmelisiniz. Kurulum işlemine devam etmek için İleri’yi tıklayın.

Daha sonra karşınıza gelen ekrandan Onayla kısmını tıklayın ve işleme devam edin. Programı yerel disk içerisinde nereye atacağınızı belirleyin ve onaylayın. Daha sonra programı kurma işlemini yapın.

EaseUS Data Recovery Wizard Veri Kurtarma

Bilgisayarın yerel diskinden veri kurtaracaksanız programı tıkladığınız da yerel disk simgesi karşınıza çıkacak. Yerel diski seçtikten sonra tara kısmına tıklamanız gerekiyor. Tarama işlemi sonrasında kurtarılması gereken tüm bilgiler karşınızda sıralanacaktır. Sıralanan dosyalar içerisinden istediğiniz dosyaları seçerek ekranın aşağısında sağda yer alan kurtar kısmını tıklamalısınız.

USB bellekten veri kurtarmak için ise; USB belleğinizi programa tanıtmanız gerekiyor. Sonrasında bilgisayarınızdan veri kurtarma ile aynı işlemleri yapabilirsiniz. SD kart ile veri kurtarma, android cihaz veri kurtarma işlemlerinde cihazları bilgisayara okutmak sonrasında aynı işlem adımları uygulamak yeterli oluyor. EaseUS Data Recovery Wizard ile kolayca veri kayıplarının önüne geçmek mümkün oluyor.