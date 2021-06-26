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    Silivri sahili, denize girmek isteyenlerle doldu

    Hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti. Denizdeki kirlilik dikkat çekti.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 17:51
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    Silivri sahili, denize girmek isteyenlerle doldu

    Silivri'de haftasonu havanın sıcak olması nedeniyle çok sayıda kişi denize girdi.

    Denizdeki kirlilik dikkat çekerken, sahilde yürüyen Enes Yıldız müsilaj pisliklerini görüntüledi.

    "BURADA DENİZE GİRMEMELERİ LAZIM"

    Yıldız, "Deniz gerçekten çok kirli. İnsanlar burada denize girmeye devam ediyorlar. Herhalde burada müsilaj pislikleri var. Geçen sene böyle değildi burası. Burada denize girmemeleri lazım." dedi.

    Silivri sahili, denize girmek isteyenlerle doldu #1

    Silivri sahili, denize girmek isteyenlerle doldu #2

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