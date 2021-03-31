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- Silivri'de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı
Silivri'de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı
Sağanak yağışın ardından gökkuşağı çıkan Silivri'de görsel şölen oluştu.
- DHA
- 31.03.2021 - 16:10
- Güncelleme : 31.03.2021 - 16:18
Silivri'de gün içerisinde sağanak yağışlı hava etkisini gösterdi.
Öğle saatlerinden itibaren yerini güneşe bırakan hava koşullarında ortaya gökkuşağı çıktı.
FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Sağanak yağış sonrasında beliren gökkuşağı görsel şölen oluştururken, gökkuşağını görenler de fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.