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    Silivri'de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı

    Sağanak yağışın ardından gökkuşağı çıkan Silivri'de görsel şölen oluştu.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:18
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    Silivri'de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı

    Silivri'de gün içerisinde sağanak yağışlı hava etkisini gösterdi.

    Öğle saatlerinden itibaren yerini güneşe bırakan hava koşullarında ortaya gökkuşağı çıktı.

    FOTOĞRAF ÇEKTİLER

    Sağanak yağış sonrasında beliren gökkuşağı görsel şölen oluştururken, gökkuşağını görenler de fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

    Silivri de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı #1

    Silivri de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı #2

    Silivri de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı #3

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